اليوم السابع
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بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية

السبت، 08 يوليو 2023 03:25 ص
بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة، دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، لتستكمل بذلك عملية بدأت في عام 1997 عندما وقّعت الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة.

وقال بايدن في بيان "منذ أكثر من 30 عاماً، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية. اليوم أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماوية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة تزويد كييف بقنابل عنقودية بعد نفاذ الأسلحة المخصصة لحربها مع موسكو.

 


جو بايدن

امريكا

حرب روسيا واوكرانيا

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