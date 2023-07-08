انطلاق البرنامج الصيفى لمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية 20 يوليو

الإسكندرية جاكلين منير

يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية البرنامج الصيفى للأطفال والنشء من سن 9 سنوات إلى 17 سنة للعام العشرين على التوالى، وذلك من الخميس 20 يوليو إلى الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

ويقوم النشاط على مجموعة منتقاة بعناية من القطع الأثرية المناسبة لجذب المشتركين، حيث يمنحهم فرصة للبحث والتجربة والإبداع العلمى والفنى فى ضوء هذه القطع الأثرية، ويتخلل هذا البرنامج تنمية فنية وتوعية أثرية ويجعل من التعلم متعة، وذلك تحت إشراف المهندسة نيرمين نبيل؛ أخصائى تربية متحفية.

وسوف يخضع المشتركين للاختبار لقبول العدد المطلوب فى النشاط، ويتخلل النشاط محاضرات يقدمها الأثريين بالمتحف لنشر الوعى الأثرى، بالإضافة إلى إقامة مسابقات فنية وأبحاث لشخصيات تاريخية متميزة، كذلك فعاليات الاحتفال بعيد الطفولة ويوم اليتيم.

وينقسم النشاط إلى ثلاث مجموعات حسب الفئات العمرية. كل مجموعة لديها مواعيد محددة، بحيث ينفذ المشتركون الأعمال الفنية المختلفة بعديد من الطرق والخامات، منها: الرسم على التوال، والرسم على الزجاج، والرسم على البلكسى، والحرق على الفلين، والحرق على الجلد، والحفر على الجبس، والحفر على اللينو، والحفر على الملح، وتشكيل الطين، وتشكيل البلستوسين، والطَرق على النحاس، والطَرق على الألومنيوم، واستخدام ألوان الأكريليك، وألوان الجواش، وألوان الماء، وألوان الباستيل بأنواعها، وألوان الزجاج، وألوان السيراميك والفحم، إلى جانب تنفيذ أفكار أخرى بخامات بسيطة ومتداولة.

جدير بالذكر انه بعد انتهاء البرنامج، سيُقام معرض ختامى للمشتركين، كما سيُنظم حفل لتسليمهم شهادات تقدير وسيُعلن عن موعده على الموقع الإلكترونى لمتحف الآثار.