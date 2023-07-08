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انتشار أمني باستاد برج العرب لتأمين مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

السبت، 08 يوليو 2023 10:43 ص
انتشار أمني باستاد برج العرب لتأمين مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الأهلى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم السبت بإستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم، حيث انتشر رجال الأمن بالاستاد لتامين المباراة .
 
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
 
ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
 
ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.
 
 

الاهلى

الاتحاد

الدورى المصرى

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