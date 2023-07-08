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السبت، 08 يوليو 2023 06:53 م
أكرم القصاص
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اليوم السابع.. "التعليم": نتائج تصحيح الكيمياء للثانوية العامة مبشرة

السبت، 08 يوليو 2023 06:13 م
اليوم السابع.. "التعليم": نتائج تصحيح الكيمياء للثانوية العامة مبشرة اليوم السابع

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تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: "التعليم": نتائج تصحيح الكيمياء للثانوية العامة مبشرة.. 6 شواطئ آمنة فى الإسكندرية بعد تحذيرات ارتفاع الأمواج.. المحافظة استعدت بـ64 شاطئا هذا العام لاستقبال المصطافين.. والأسعار مثل العام الماضى وإعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى

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اليوم السابع بلس

التعليم

تصحيح الكيمياء

الثانوية العامة

شواطئ الإسكندرية




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