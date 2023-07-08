اليوم السابع.. "التعليم": نتائج تصحيح الكيمياء للثانوية العامة مبشرة

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: "التعليم": نتائج تصحيح الكيمياء للثانوية العامة مبشرة.. 6 شواطئ آمنة فى الإسكندرية بعد تحذيرات ارتفاع الأمواج.. المحافظة استعدت بـ64 شاطئا هذا العام لاستقبال المصطافين.. والأسعار مثل العام الماضى وإعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى



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