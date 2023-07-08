اليابان تحث 370 ألف شخص على إخلاء منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

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حثت السلطات اليابانية حوالى 370 ألف شخص فى مدنيتين غرب البلاد اليوم /السبت/؛ على إخلاء منازلهم، بسبب أمطار غزيرة هطلت على محافظة شيمانى ومناطق أخرى بغرب اليابان .

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه فى مدينة إيزومو، كان هناك ما لا يقل عن 15 انهيارًا أرضيًا وتأثر 20 موقعًا بفيضان الأنهار.

وفى شيماني، شهدت إيزومو 109 ملم من الأمطار فى فترة ست ساعات اليوم، بينما سجلت منطقة ماتسو المجاورة 95.5 ملم من الأمطار، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الوكالة إنه مع بقاء جبهة الأمطار الموسمية فوق الأرخبيل الياباني، يرجى توخى الحذر خاصة فى المناطق الغربية والجنوبية الغربية والوسطى من اليابان حيث من المحتمل حدوث عواصف رعدية يوم الأحد.