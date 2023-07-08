اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 09:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"المصري" يتوج بطلاً لمجموعة بورسعيد ببطولة دوري كرة القدم الشاطئية.. صور

السبت، 08 يوليو 2023 08:51 م
"المصري" يتوج بطلاً لمجموعة بورسعيد ببطولة دوري كرة القدم الشاطئية.. صور محافظ بورسعيد مع الفريق الفائز
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، ختام بطولة مجموعة بورسعيد بدوري كرة القدم الشاطئية عن موسم 2023، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم على شاطئ بورسعيد، بحضور: دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف على الكرة الشاطئية، ومحمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وجمال نوفل، المدير التنفيذي للمنطقة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية.
 
وفاز النادي المصري على نادي المريخ بأربع أهداف مقابل هدم في ختام مباريات البطولة، ليحصد النادي المصري المركز الأول على مجموعة بورسعيد، بينما فاز بالمركز الثاني نادي المعارف، وحصد المركز الثالث نادي المريخ، وسلم محافظ بورسعيد كأس البطولة والميداليات للفائزين.
 
شارك بالبطولة التي أقيمت على شاطئ بورسعيد على مدار 6 أيام، 7 فرق من أندية بورسعيد وهي: المصري، والمريخ، المعارف، بورفؤاد، الفنار، غزل بورسعيد، ومركز شباب القابوطي.
 
الحضور بالنهائي
الحضور بالنهائي

الفريق الفائز
الفريق الفائز

المباراة النهائية
المباراة النهائية

المحافظ ورئيس المنطقة
المحافظ ورئيس المنطقة

جانب من المباراة النهائية
جانب من المباراة النهائية

حكام للمنطقة
حكام للمنطقة

رفع الكأس
رفع الكأس

فوز الفريق
فوز الفريق

ميداليات الفريق الفائز
ميداليات الفريق الفائز
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الكرة الشاطئية

دوري الكرة الشاطئية



الموضوعات المتعلقة

مشروعا قانونين لميناء شرق بورسعيد أمام النواب غدا.. عمل توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات.. إنشاء محطة متعددة الأغراض لزيادة القدرة التنافسية لمصر بتجارة الحاويات.. خلق فرص عمل وتوفير أفضل مناخ للاستثمار

السبت، 08 يوليو 2023 05:00 م

مصرع شاب سقط من الدور السادس بمنطقة السيدة خديجة في بورسعيد

السبت، 08 يوليو 2023 12:27 م

العثور على جثة مجهولة الهوية على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

السبت، 08 يوليو 2023 11:46 ص

المدينة الفريدة ذات الطابع الأوروبى.. "بورفؤاد" تجذب آلاف السياح لبورسعيد.. صور

السبت، 08 يوليو 2023 05:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة