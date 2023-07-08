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الداخلية تضبط 26 بندقية فى حملات أمنية بأسيوط

السبت، 08 يوليو 2023 12:14 م
الداخلية تضبط 26 بندقية فى حملات أمنية بأسيوط حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط  حملة أمنية إستهدفت دائرة (مركز شرطة أسيوط).
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد 41 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (15 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 30 متهم " لعدد 23 منهم معلومات جنائية").
 
وتمكنت الجهود من ضبط عدد 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 5 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد 458 حكما قضائيا متنوعا.
 
 
 

حملات امنيه

ترويج السلاح

وزاره الداخليه

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