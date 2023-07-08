الداخلية تضبط مخدرات بنصف مليون جنيه

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

رصدت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى)، ومديريتى أمن (الإسماعيلية – الشرقية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصرالإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (القصاصين – بلبيس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة مركز شرطة القصاصين .. وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية) حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (475,000 أربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً).