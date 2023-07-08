اليوم السابع
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السبت، 08 يوليو 2023 07:18 م
أكرم القصاص
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الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر شمالى البلاد

السبت، 08 يوليو 2023 06:05 م
الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر شمالى البلاد مهاجرين
أ ش أ

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أحبط الجيش اللبنانى محاولة للهجرة غير الشرعية شمالى البلاد، كما القى القبض على عدد من مرتكبى جريمة التخطيط لعملية تهريب الأشخاص عبر البحر.

وأكد الجيش اللبنانى - فى بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض فى بلدة سلعاتا بالبحرين شمالى العاصمة بيروت على 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما ألقت القبض على 49 سوريًّا بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار - الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية.


وأوضح الجيش اللبنانى أن الجهود مستمرة لضبط بقية المتورطين.

 

 


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لبنان

الجيش اللبنانى

هجرة غير شرعية



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