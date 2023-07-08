الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر شمالى البلاد

أحبط الجيش اللبنانى محاولة للهجرة غير الشرعية شمالى البلاد، كما القى القبض على عدد من مرتكبى جريمة التخطيط لعملية تهريب الأشخاص عبر البحر.
وأكد الجيش اللبنانى - فى بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض فى بلدة سلعاتا بالبحرين شمالى العاصمة بيروت على 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما ألقت القبض على 49 سوريًّا بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار - الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية.
وأوضح الجيش اللبنانى أن الجهود مستمرة لضبط بقية المتورطين.
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