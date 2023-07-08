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الاستماع لأقوال مصابى حادث انقلاب سيارة أسفر عن مصرع 4 أشخاص بطريق الفيوم

السبت، 08 يوليو 2023 12:02 م
الاستماع لأقوال مصابى حادث انقلاب سيارة أسفر عن مصرع 4 أشخاص بطريق الفيوم انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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عاين رجال المباحث مكان حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 10 آخرين بطريق الفيوم الصحراوي، وتم إعداد تقرير بالحادث، بالإضافة إلى معاينة السيارة، وتحديد التلفيات التي لحقت بها.

كما استمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، مما أدى لانحرافها عن الطريق، وانقلابها، وقررت النيابة التصريح بدفن جثث المتوفين الأربعة، وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري، بطريق الفيوم الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه وفاة 4 أشخاص، وإصابة 10 آخرين، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

 


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