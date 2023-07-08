إندبندنت: بريطانيا تشهد أسرع تراجع فى أسعار المنازل مع رفع معدل الفائدة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت إن أسعار المنازل فى بريطانيا قد سجلت أسرع معدل للتراجع خلال 12 عاما مع تحذير بنك إنجلترا من التأثير القاتم لمزيد من رفع معدلات الفائدة على سوق الإسكان.

وتراجع متوسط الأسعار بنسبة 2.6% الشهر الماضى مقارنة بعام سابق، وفقا لمؤشر أسعار المنازل هاليفاكس، الذى يحظى بمتابعة واسعة، مما أزال 7500 جنيه استرلينى من قيمة الممتلكات التقليدية فى غضون 12 شهرا.

وحذر خبراء العقارات من أن سوق الإسكان قد يغرق بشكل كامل لو اضطر البنك المركزى لرفع معدل الفائدة إلى 7%. ونقلت الصحيفة عن أحد الشخصيات الرائدة فى المجال قوله "إننا لم لم نشهد أى شىء بعد فى تراجع أسعار المنازل، فيما قال أخر إن وصول معدل الفائدة إلى 7% سيعنى بدء انهيار الأمور فى السوق".

وأوضحت إندبندنت أن قيمة متوسط المنزل قد تراجعت بنسبة 0.1% من مايو إلى يونيو الماضيين، وهو تراجع للشهر الثالث على التوالى، مع بدء ظهور تأثير قرار بنك إنجلترا برفع معدل الفائدة. وهذا يعنى أن منزل كانت قيمته 294 ألف استرلينى قد خسر 7500 من قيمته خلال عام، وأن منزل قيمته 150 ألف استرلينى قد خسر 4 آلاف من قيمته، بينما أصبحت قيمة منزل كان سعره 600 ألف استرلينى قبل عام أقل بحوالى 16 ألف استرلينى.

وقال مدير مؤشر هالفاكس لأسعار المنازل كيم كينارد أنه لا يزال هناك قدر من الاستقرار فى السوق على الرغم من الاضطراب الاقتصادى الذى يواجه ملاك المنازل والمشترين لأول مرة، مضيفا أنه يظل من الصعب التنبؤ بعمق التراجع فى الأسعار.