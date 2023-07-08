إغلاق ملاهي جمصة بعد سقوط لعبة وإصابة 10 أشخاص

الدقهلية - محمد الحبشي

أصدر أيمن عزت رئيس مجلس مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، بيانا أعلن من خلاله تشكيل لجنة من نواب رئيس المدينة، ومدير الأمن الصناعى، والحماية المدنية، ورخص المحلات، والإشغالات، والبيئة، وذلك لفحص ومراجعة جميع مناطق الألعاب والملاهى بالمدينة، وعدم تشغيلها إلا بعد استخراج الموافقات اللازمة من اللجنة

جاء ذلك عقب حادث سقوط لعبة بالملاهى، وإصابة 10 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، ونقل 7 حالات لمستشفيى جمصة المركزى، و3 حالات أخرى لمستشفى الأزهر الجامعى بدمياط الجديدة.

وأكد رئيس المدينه، أنه تقرر سحب تراخيص جميع الملاهى المتواجدة داخل المصيف، وفصل التيار الكهربائى عنهم، وذلك عقب سقوط لعبة وإصابة 10 أشخاص، وأضاف رئيس المدينة، أن هناك 4 مناطق للملاهى داخل مصيف جمصة تعمل منذ سنوات، وأرسلت خطابات للأمن الصناعى والحماية المدنية للحصول على موافقات تشغيل الألعاب، لكن لم يحصلوا عليها حتى الآن.

وأكد رئيس مدينة جمصة، أنه فور وقوع الحادث، وجه بفصل الكهرباء وسحب تراخيص الملاهى وإغلاقهم، وذلك لحين استكمال إجراءات السلامة والأمن الصناعى.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بسقوط لعبة داخل منطقة الألعاب الترفيهية ووجود جرحى ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين سقوط لعبة" المنخل" وذلك خلال تشغيلها، وإصابه 10 أشخاص بجروح متفرقه وذلك لعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان.

وحصل " اليوم السابع" على أسماء المصابين الـ10، حيث اصيب احمد على المرشدى عبد الغفار 21 عام من الهلالى، على عز الدين سعد حسن 31عام من بلقاس، منه الله سعد ابراهيم 23عام من القاهره، خلود ايمن حسب محمد 15عام من بلقاس، أسامة عاطف حسب محمد 15 عام من بلقاس، هناء عاطف حسب محمد 11 عام من بلقاس، احمد بكر ابراهيم 35 عام من بلقاس، عمر عبد العزيز رشاد 31عام من بلقاس، يوسف سعد محمد ابراهيم 14 عام المنصوره، هشام اسامه حسب محمد 15 عام بلقاس، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جمصه المركزى ب، وتحويل عدد ثلاث حالات إلى مستشفى الازهر فى دمياط الجديدة.