إطلاق موقع إلكتروني بأنظمة الذكاء الاصطناعي في جامعة طنطا.. اعرف التفاصيل

الغربية عادل ضرة

قال الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا ، إنه قد تم وضع خطة إدارية ومالية لدعم تنفيذ التحول الرقمي وتحقيق الحوكمة المعرفية من خلال تطوير شامل للبنية التحتية الإلكترونية ومضاعفة قدراتها بحوالي 20 ضعفا عن ما كانت عليه عام 2020 مما ترتب عليه الحصول على المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي مرتين علي التوالي لعام 2021 وعام 2022, و اطلاق موقع الكتروني متطور بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقديم خدماته من خلال 113 منصة متنوعة وتقديم الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمى لعدد 190,607مستخدم وتحقيق 324,082 خدمة للتحصيل الالكتروني بنسبة زيادة قدرها 1920% عن العام 2020/2021وزيادة عدد الكتب الإلكترونية بمقدار 6090 كتابا بنسبة 100% عن العام 2020.

اضاف رئيس الجامعة انه قد تم أيضا تنفيذ كروت الهوية الذكية لجميع الطلاب والعاملين بالجامعة وكذلك البوابات الإلكترونية لكل منشآت الجامعة والانتهاء من تطوير البنية المعلوماتية وميكنة المستشفيات الجامعية، والذى تضم المرحلة الأولى منه 8 مستشفيات و إعداد مركز رئيسي موحد للبيانات بالجامعة بمساحة 125 م2 مجهز بأحدث الأجهزة وفقاً لأحدث متطلبات التشغيل مما ترتب عليه زيادة بلغت 300% بكفاءة المنظومات الاليكترونية.