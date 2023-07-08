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إصابة 6 عمال في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

السبت، 08 يوليو 2023 12:42 م
إصابة 6 عمال في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 عمال بسبب حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بطريق أسيوط الغربى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أسيوط الغربى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق بعد اصطدامها بتروسيكل ونتج عن الحادث إصابة 6 اشخاص ونقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
 

انقلاب سيارة

اخبار الحوادث

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