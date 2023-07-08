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السبت، 08 يوليو 2023 08:11 م
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إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

السبت، 08 يوليو 2023 06:46 م
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا حادث تصادم - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين جامبو وربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، ودفع إسعاف قنا بسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
 
 
 
 

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