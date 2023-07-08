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إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في الصف دون إصابات

السبت، 08 يوليو 2023 09:45 ص
إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في الصف دون إصابات حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بشقة سكنية في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة نجدة الجيزة، بلاغا باندلاع حريق بعقار في منطقة الصف، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحريق، وتبين اندلاعه بشقة بالعقار، وتمكنوا من إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 


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حريق شقة بالصف

الحماية المدنية بالجيزة

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