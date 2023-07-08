اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 04:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل المشاركين بمنحة ناصر للقيادة.. فيديو

السبت، 08 يوليو 2023 03:10 م
أكاديمية الشرطة تستقبل المشاركين بمنحة ناصر للقيادة.. فيديو أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت أكاديمية الشرطة عدد من الشباب المشاركين بمنحة ناصر للقيادة.
 
كانت استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة فعاليتين تدريبيتين "الثالثة والرابعة" اللتين نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، لعدد من ضباط الوزارة خلال يومى (4 ، 5 يوليو 2023م).


 
تضمن البرنامج التدريبى التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها علي المستويين المحلى والدولى، وكذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى النزاعات المسلحة، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان.
 
يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.
 
 
 

أكاديمية الشرطة

منحة ناصر للقيادة

الشرطة

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة