أطعمة تسد الشرايين والأوعية الدموية أبرزها السكر

كتبت نهير عبد النبى

أمراض القلب والأوعية الدموية تعد من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في ألمانيا وغالباً ما يكون السبب هو سوء التغذية، لأن بعض الأطعمة رغم طعمها "اللذيذ"، تتسبب في سد الشرايين والأوعية الدموية.

التدخين واستهلاك الكحول وقلة التمارين الرياضية كلها عوامل تتسبب في أمراض القلب والأوعية الدموية لكن هل تعلم أن اتباع نظام غذائي غير صحي من بين هذه الأسباب؟

فرغم أن العديد من الأطعمة غير الصحية لذيذة المذاق للغاية، إلا أنها قد تتسبب لك في تراكم الدهون في الشرايين وانسدادها والتعرض للنوبات القلبية، بحسب موقع "inFranken" الألماني.

ومن ابرز هذه الأطعمة

البيض

تحتوي البيضة المتوسطة الحجم على خمسة جرامات من الدهون وما يصل إلى 280 مليجرام من الكوليسترول، أي أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها.

منتجات الألبان

يأكل كثيرون منتجات الألبان عدة مرات في اليوم دون أن يدركوا مدى ضررها على صحتهم لأنها يمكن أن تؤدي جميعها إلى ترسبات وانسداد في الأوعية الدموية، وخاصة منتجات الألبان كاملة الدسم لهذا يمكن استهلاك البدائل قليلة الدسم كما يمكن تجربة الحليب النباتي من وقت لآخر، مثل حليب الشوفان فوائده لا تقتصر على الصحة والمناخ، بل مذاقه رائع أيضاً.

-الدهون المتحولة

الدهون المتحولة أو الأحماض الدهنية غير المشبعة توجد هذه الدهون المتحولة بشكل أساسي في اللحوم واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة مثل المخبوزات وهي عامل خطر كبير بشكل خاص للإصابة بنوبة قلبية.

-المخبوزات والحلويات

المخبوزات و الحلويات تحتوي على القليل للغاية من مضادات الأكسدة والألياف، ولكنها تحتوي على مستويات عالية من الدهون المتحولة والدقيق المكرر والسكر المعالج صناعياً و كل هذه المكونات يمكن أن تسد الشرايين وتضر بالصحة.

-زيوت الطهي



تحتوي معظم زيوت الطهي في مطابخنا، مثل زيت عباد الشمس أو زيت الذرة، على مستويات عالية من الدهون المشبعة يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز القلبي الوعائي ويمكن أن يؤدي إلى انسداد الشرايين.

الوجبات الخفيفة الشائعة مثل البطاطس المقلية أو الفول السوداني المحمص أو رقائق البطاطس تحتوي أيضًا على أحماض دهنية مشبعة ويجب تناولها بكميات صغيرة فقط لهذا ينصح باستخدام الزيوت التي تحتوي على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل زيت الزيتون أو زيت بذور اللفت.

-السكر والمشروبات المحلاة



الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لها أيضاً تأثير سلبي على الشرايين. الحلويات بجميع أنواعها والمشروبات المحلاة تزيد من خطر زيادة الوزن وهي عامل رئيسي في تطور تصلب الشرايين وعامل خطر رئيسي للإصابة بنوبة قلبية.