أسباب مختلفة لألم الحوض.. أبرزها تقلص الدورة الشهرية

كتبت نهير عبد النبى

غالبًا ما تكون تقلصات العضلات وألم الحوض على رأس قائمة المشكلات الصحية غير المريحة، ولكن عندما تتحد هذه الأعراض مع تقلصات المهبل، فقد تبدأين في القلق، في حين أن التقلصات يمكن أن تكون طبيعية تمامًا، إلا أن هناك مجموعة متنوعة من الأسباب المحتملة لهذا النوع من الانزعاج والتي قد تكون أو لا تكون مدعاة للقلق.

التشنجات المهبلية هي نوع من آلام الحوض الأوسع نطاقاً، والتي تتعلق بعضلات قاع الحوض والخلل الوظيفي المحتمل لقاع الحوض، وحسب ما ذكره موقع prevention في حين أن تقلصات المهبل قد تكون مرتبطة بتشنجات الدورة الشهرية أو تقلصات الرحم ، إلا أنه يمكن أيضًا وصفها بأنها "تشنج أو شد، كما توضح خارا سيمبسون ، دكتوراه في الطب، أستاذ مساعد في قسم جونز هوبكنز أمراض النساء والتوليد. "يمكن أن تحدث أثناء ممارسة الجنس أو بعده ، أو بعد تمارين معينة ، أو بعد فحص الحوض مع مقدم الخدمة الخاص بك.

و يضيف الدكتور سيمبسون أن التشنجات المهبلية غالبًا ما تكون "حادة" ويمكن أن تظهر على شكل آلام في البطن أو المستقيم.

ويشارك الخبراء الأسباب الأكثر شيوعًا لتقلصات المهبل بالإضافة إلى متى يجب المضي قدمًا وتحديد موعد زيارة مع طبيبك.

1. تقلصات الدورة الشهرية

يشرح الدكتور روس سببًا شائعًا جدًا لتقلصات المهبل هو عسر الطمث ، أو تقلصات الدورة الشهرية غالبًا ما تسبب هذه الانقباضات الطبيعية تمامًا تقلصات .

2. ضعف قاع الحوض (PFD)

يشير ضعف قاع الحوض أو الألم العضلي إلى ضعف قاع الحوض (العضلات التي تدعم المثانة والأمعاء والرحم) و يقول د إنه شائع أيضًا بعد الحمل وبعد الولادة المهبلية و غالبًا ما يكون ضعف قاع الحوض سببًا للعديد من أنواع التشنج المهبلي أو عدم الراحة في الحوض .

3. مرض التهاب الحوض (PID)

يوضح الدكتور سيمبسون أن مرض التهاب الحوض (PID) هو "عدوى شديدة في الحوض تسببها العدوى المنقولة جنسيًا في الأعضاء التناسلية" و تشمل الأعراض التي تتجاوز آلام الحوض الشديدة والتقلصات الحمى وإفرازات مهبلية كريهة الرائحة.

4. التهاب المهبل

يشير مصطلح التهاب المهبل إلى التهاب المهبل ، كما يوضح الدكتور سيمبسون ، وهو سبب شائع للتشنج المهبلي ويضيف الدكتور روس أن التهاب المهبل يحدث غالبًا بسبب الالتهابات المهبلية ، بما في ذلك عدوى الخميرة المهبلية والتهاب المهبل الجرثومي - والتي يمكن أن تسبب أيضًا إفرازات مهبلية وتشنجات مهبلية بالإضافة إلى التورم .

5. بطانة الرحم

يتفق كلا الخبيرين على أن الانتباذ البطاني الرحمي هو سبب محتمل للتشنج المهبلي بطانة الرحم هي حالة ينمو فيها أنسجة الرحم خارج الرحم (وليس داخله) ، مما يسبب ألمًا والتهابًا في الحوض كما يوضح الدكتور روس .

6. العضال الغدي الرحمي

على غرار الانتباذ البطاني الرحمي ، فإن العضال الغدي "هو حالة تنمو فيها الأنسجة والغدد التي تبطن الرحم بشكل طبيعي في جدار العضلات" ، كما يوضح الدكتور روس"هذا النسيج يستجيب عن طريق التكاثف ، والتفتت ، والنزيف خلال كل دورة شهرية ، مما يؤدي إلى فترات مؤلمة ."

7. التهاب عنق الرحم

يقع عنق الرحم في الجزء السفلي من الرحم ، ويربط الرحم بالمهبل يحدث التهاب عنق الرحم عندما يلتهب هذا العضو الذي يشبه النفق ويمكن أن يسبب تقلصات مهبلية بالإضافة إلى إفرازات غير طبيعية، بالإضافة إلى تهيج في الفرج أو المهبل. يوضح الدكتور سيمبسون أن السبب الأكثر شيوعًا هو الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا مثل السيلان والكلاميديا ​​والتريكوموناس.

8. الأورام الليفية الرحمية

الأورام الليفية ، والمعروفة أيضًا باسم الورم العضلي الأملس أو الأورام العضلية ، هي أورام حميدة شائعة في الحوض تختلف في الحجم والشكل والمكان ، في أي مكان داخل الرحم وحوله. يوضح الدكتور روس: "تشمل الأعراض آلام وتشنجات في الحوض ، وضغط على المثانة والأمعاء ، ونزيف غير منتظم وغزير ، وصعوبة في التبول ، وإجهاض ، وعقم".

9. متلازمة التحسس المركزي



تشير متلازمة التحسس المركزي إلى مجموعة من الاضطرابات المرتبطة بالألم بما في ذلك متلازمات آلام الحوض (بالإضافة إلى متلازمة القولون العصبي ، والألم العضلي الليفي ، والصداع المزمن ، وأكثر من ذلك) ، وفقًا لمكتبة الطب الوطنية . يشير التحسس المركزي ومتلازماته إلى التغيرات في الجهاز العصبي المركزي التي "تغير معالجته للألم والمنبهات الحسية الأخرى" ، وغالبًا ما تسبب "ألمًا غير مبرر" يتجلى في اضطرابات مختلفة.