أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير قطاع الأعمال يتابع مراحل التشغيل لمصنع "غزل 4"

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 8-7-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وزير قطاع الأعمال يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمصنع "غزل 4" بشركة المحلة الكبرى

في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى شهد خلالها التشغيل التجريبى لمراحل الإنتاج المختلفة وصولا للمنتج النهائي بمصنع "غزل 4" المنتظر افتتاحه خلال أسابيع، وكذلك الكوادر البشرية التى تم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة ومراجعة انتهاء الأعمال لرفع كفاءة المناطق المحيطة.

شهد الدكتور عصمت تشغيل الماكينات ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج وشحنها إلى موانئ التصدير، وتفقد مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق، مشيرا إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ طبقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المصنع الجديد.

وتابع الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

وتبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

وزير الصناعة: نسعى للاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في استراتيجية التنمية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع فاتوه حيضرة، نائبة المدير العام لمنظمة اليونيدو والمدير الإداري للشراكات العالمية والعلاقات الخارجية بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء برنامج الشراكة بين مصر واليونيدو ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين الوزارة والمنظمة، حضر اللقاء عمرو هزاع مستشار الوزير للمشروعات التنموية ، وحنان حنزاز مدير مكتب التنسيق العربي بالمنظمة، والسيد أحمد رزق نائب ممثل المنظمة بمصر.

وقال الوزير أن اللقاء تناول آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حيث تعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية شريك رئيسي في إعداد الاستراتيجية، لافتا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية في إعداد استراتيجية تشمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوكالة الالمانية للتنمية GIZ والبنك الدولي وذلك فيما يتعلق بالدعم الفني والاستشاري.

مباحثات تعاون لـ"الوطنية للمشروعات الخضراء" مع ممثل الأمم المتحدة للمرأة فى مصر

اجتمع السفير هشام بدر، المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ مع كريسيتن أراب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، لمناقشة الموقف التنفيذي للتعاون الجاري بين المبادرة والهيئة وأوجه التعاون الأخرى التي يمكن إطلاقها. جاء ذلك في إطار مخرجات المؤتمر الذي عقدته المبادرة أواخر الشهر الماضي لإطلاق شراكة للتعاون مع الأمم المتحدة بمصر والمنظمات التابعة لها.

وأكد السفير هشام بدر أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تشجيع المزيد من الفئات للخروج بحلول بيئية مبتكرة، وأن هناك اهتمام خاص لتشجيع المزيد من السيدات على المشاركة في العمل المناخي، مشيرا إلى تخصيص المبادرة، فئة للمشروعات المتعلقة بالمرأة، في إطار العمل على تمكين المرأة والدفع بالاقتصاد الأخضر في مصر. كما أوضح الدور الذي تلعبه المبادرة لتحقيق المزيد من التناغم وتضافر الجهود بين الجهات المختلفة المعنية بتمكين المرأة من خلال تعاون المبادرة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووجود المجلس القومي للمرأة كأحد الأعضاء في اللجنة التنظيمية للمبادرة.

وزير الاتصالات يتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية "شما" ضمن حياة كريمة

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محافظة المنوفية؛ حيث قاما بتفقد أعمال تنفيذ شبكة الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرية شما بمركز أشمون؛ وذلك فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة، وكان فى استقبالهما المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

وخلال جولته التفقدية؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارى تنفيذها بكافة المحافظات للوقوف على أحدث معدلات الانجاز والتقدم المتحقق وفقا للأهداف المرجوة والجدول الزمنى المحدد وتذليل العقبات التى قد تواجه أعمال التنفيذ؛ والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين بهذه المحافظات والاستماع إلى آرائهم وتحقيق رغباتهم والوقوف على مدى رضاءهم عن خدمات الاتصالات والبريد المقدمة لهم؛ موضحا أن مشاركة الوزارة فى مشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية وهى تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الانترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الالياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالى قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول؛ لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد التى تقع فى قرى حياة كريمة بمحافظة المنوفية.

وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الانترنت فائق السرعة يتم حاليا البدء في تدفيع كابلات الألياف الضوئية حيث يعد أخر مرفق يتم إدخاله بالقرى بعد انتهاء كافة المرافق من أعمالها.