70 مليون اشتراك.. زوكربيرج يتفاخر بعدد مشتركى "ثريدز" الكاسح

محمد جمال

تفاخر رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج، بعدد الأشخاص الذين تهافتوا على الاشتراك فى تطبيق "ثريدز" الجديد، الذى أعلن عنه، الخميس، متجاهلا إعلان الشركة المنافسة "تويتر" المملوكة من الملياردير إيلون ماسك، بالتوجه إلى القضاء، بحسب سكاى نيوز.

وفى منشور له على "ثريدز"، أعلن مارك زوكربيرج أن أعداد المشتركين فى التطبيق الجديد وصلت إلى 70 مليون اشتراك.

وقال: "70 مليون اشتراك فى ثريدز اعتبارا من هذا الصباح. تخطى (الرقم) توقعاتنا بكثير".

وفى وقت تتعثر فيه منصة "تويتر"، وجه مارك زوكربيرغ ضربة أخرى إلى إيلون ماسك احتدمت بها المنافسة بين المليارديرين الرائدين فى مجال التكنولوجيا، إذ أطلق خدمة "ثريدز" المصاحبة لإنستغرام والتى طال انتظارها وتتحدى "تويتر".

ويشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها.

وفى تعليق سابق لموقع "سكاى نيوز عربية"، أرجع خبير التحول الرقمى وأمن المعلومات، زياد عبد التواب، أسباب الانتشار السريع للتطبيق الجديد، عدة أسباب، تتمثل فى :

"اعتماد ثريدز على تطبيق إنستجرام، الذى يضم قرابة 2 ونصف مليار مستخدم، وبالتالى هناك سهولة فى انتقال المستخدمين إلى التطبيق الجديد، حتى بنفس اسم المستخدم وكلمة السر".

"الأمر الثانى يتعلق بالدعاية التى صاحبت انطلاق هذا التطبيق".

"الخصائص الجديدة مثل وصول التغريدة أو التدوينة إلى 500 حرف مقارنة بـ280 حرفا فى تويتر، فى حال كان الحساب غير موثق".

"التطبيق الجديد أيضا يسمح بوجود مقاطع مصورة تصل إلى 5 دقائق فى المدة".

وفى نفس يوم إطلاق "ثريدز"، هددت شركة "تويتر" بشكل علنى بمقاضاة شركة "ميتا بلاتفورمز" حيث اتهمتها بارتكاب سرقة منظمة وغير قانونية للأسرار التجارية بعد إطلاقها منصتها الجديدة.

وكتب محامى شركة "تويتر"، "أليكس سبيرو"، رسالة تحذيرية إلى "ميتا"، نشرها موقع "SEMAFOR" الأميركي، طالب فيها باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أى أسرار تخص منصته.

وزعم محامى "تويتر"، أن "ميتا" استعانت عمدا بموظفين سابقين فى شركة إيلون ماسك، لتقليد واستنساخ التطبيق، محذرا من نقل هؤلاء الموظفين أسرار "تويتر" إلى "ميتا" التابعة لمارك زوكربيرغ.

وأشارت الرسالة إلى أن ميتا وتطبيقها حصلا على أسرار تجارية تخص تويتر بشكل غير قانوني.

كما أن "ليندا ياكارينو"، الرئيسة التنفيذية الجديدة لموقع "تويتر"، قالت فى تغريدة لها أن الشركة غالبا ما تم تقليدها، فى إشارة واضحة إلى "ثريدز".