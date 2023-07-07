وذكرت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي - أنه على هامش الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية فنزويلا ونيكاراجوا والعراق وبيلاروسيا وإيران ووكيل الخارجية الروسية، سلط المالكي الضوء على أهمية القرارات الأخيرة للقيادة الفلسطينية والحراك السياسي والدبلوماسي لترجمة تلك القرارات إلى أفعال وحشد الدعم الدولي لمساندة القضية الفلسطينية. وبحث المالكي مع نظرائه سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع بلدانهم في مجالات عدة.

ودعا المالكي، خلال لقاءاته، لاتخاذ المواقف اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى معاناة مستمرة من منظومة الاحتلال الإسرائيلي العنصري الفاشي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، والذي يمثل الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وطالب بدعم وحماية مبدأ حل الدولتين في مواجهة الإجراءات والممارسات غير الشرعية الإسرائيلية المتمثلة بالاستيطان، وفرض وقائع على الأرض لتكريس نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة.