اليوم السابع
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محافظ قنا يشهد إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى

الجمعة، 07 يوليو 2023 05:05 م
محافظ قنا يشهد إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى
قنا صابر سعيد

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شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعي نقى اورجانيك عالي الجودة بمشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، رافقه حسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائي، وثابت ابراهيم مدير مشروع الغابة.

 
وقال محافظ قنا، إن عسل النحل المعبأ يتميز بالجودة العالية كونه طبيعي، حيث يتم انتاجه عن طريق النحل الذي يجمع الرحيق من أزهار النباتات المختلفة بمشروعات الامن الغذائي، لذلك فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات وبروتينات تجعله غذاء طبيعي متكامل مفيد لصحة الجسم.
 
وأضاف الداودي، أن التوسع في مشروع تربية النحل وإنتاج العسل، نظرا لكونه من المشروعات التي تحقق مردود اقتصادي عالي، بالإضافة الي كونها توفر عنصر غذائي للمواطنين يتميز بكونه غذاء آمن وصحي، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح عبوات عسل نحل وشمع العسل بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بمدينة قنا والوحدات المحلية لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي .
 
 
 
إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (1)
إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (1)

إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (2)
إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (2)

إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (3)
إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (3)

إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (4)
إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (4)

إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (5)
إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (5)

إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (6)
إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى (6)
 
 

 


عسل نحل

مشروعات الأمن الغذائي

محافظة قنا

اخبار قنا



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