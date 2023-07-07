مجلس أوروبا يبرم اتفاقا بشأن تعزيز إنتاج الذخيرة والصواريخ فى الاتحاد الأوروبى

فاطمة شوقى

توصلت رئاسة المجلس الأوروبي ، اليوم الجمعة ، إلى اتفاق مؤقت مع ممثلي البرلمان الأوروبي بشأن قانون دعم إنتاج الذخيرة والصواريخ (ASAP) داخل الدول الأعضاء.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل: أن اللائحة المتفق عليها ستعمل على تعبئة 500 مليون يورو على وجه السرعة من ميزانية الاتحاد الأوروبي (بالأسعار الحالية) لدعم تكثيف القدرات التصنيعية لإنتاج ذخائر أرض-أرض والمدفعية وكذلك الصواريخ.

وأضاف البيان أنه بذلك، سيتم تنفيذ المسار الثالث للخطة التي وافق عليها المجلس في مارس 2023 لتأمين زيادة طويلة الأجل في إنتاج الذخيرة الأوروبية لصالح أوكرانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتابع أنه بفضل اتفاق اليوم بشأن ASAP، سيعزز الاتحاد الأوروبي ويسرع إنتاج أوروبا للذخيرة والصواريخ. وهذا دليل آخر على التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم أوكرانيا وتقوية القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية للاتحاد الأوروبي، وفي النهاية ضمان الأمن والدفاع على المدى الطويل لمواطني الاتحاد الأوروبى.