عضة كلب تتسبب فى نمو شعر على أنف فتاة بأمريكا.. صورة

كتب محمد جمال

تسببت عضة كلب لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما بمشاكل كبيرة، حيث نما على أنفها شعر فى نفس موقع الجراحة، فى حادثة اعتبرت غريبة، وخضعت الشابة ترينيتى روليز، لعملية جراحية بعد أن عض كلب أنفها، لكن الشعر أخذ ينمو فى منطقة الجراحة، بحسب صحيفة "ذا صن".

وتعود تفاصيل الحادثة إلى زيارة ترينيتى لوالدها فى ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة فى سبتمبر الماضى، حيث هاجمها كلب وعض أنفها ما أدى إلى فقدانها جزءا منه، فيما خضعت لأربع عمليات جراحية حتى الآن، ومن المقرر أن تجرى ست عمليات أخرى، وتسببت عملية معروفة باسم "ترقيع الجلد" فى تغيرات كبيرة فى وجهها.

ترينيتى روليز

وتضمنت إحدى العمليات التى خضعت لها ترينيتى تطعيم بشرتها، حيث اقتطع الأطباء جزءا من جلد جبهتها وزرعوه في أنفها، ما أعاد المظهر الطبيعي لوجهها، لكنها تفاجأت في غضون أيام قليلة بتفاقم مشكلتها، فقد استخرج الأطباء الجلد من فروة الرأس، التي كانت تميل إلى نمو الشعر، وبعد زرع الجلد فى الأنف، أخذ الشعر ينمو عليه.