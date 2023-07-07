زراعة أشجار ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" بنصر النوبة بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، بمواصلة أعمال زراعة 10 ألاف و 165 شجرة متنوعة، ما بين أشجار مثمرة وأشجار ظل بنسبة 97.5 % من المستهدف، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة " 100 مليون شجرة "
كما قامت الوحدة المحليةلمركز ومدينة نصر النوبة، بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية على مساحة 300 م2 ، وذلك بمجلس قروى وادى خريت ، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة فى التعدى ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.
يأتي ذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لرؤساء الوحدات المحلية بإستكمال الأعمال المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، والتطوير والتجميل والتشجير، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة الفورية لأى أعطال فى شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى .
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة إستهدفت رفع 127 حالة إشغال، مع تحرير 7 محاضر إشغال طريق، وذلك بمناطق وشوارع السوق السياحى وأبطال التحرير وميدان المحطة بنطاق حى غرب المدينة، وهو الذى تكامل مع القيام بأعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والأتربة والقمامة بكميات وصلت إلى 12 طن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب بكافة أنحاء المدينة .
من ناحية أخري، كان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولاته الميدانية داخل السوق السياحى وعدد من الأسواق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ، وإنتظام العمل بالمخابز البلدية والمحلات وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت، فضلاً عن الوقوف على التعامل الفورى مع الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، وخلال جولته التفقدية، وجه محافظ أسوان بالإزالة الفورية لـ 5 حالات إشغال لتجاوزهم لحدود محلاتهم ، مع دراسة إنشاء مظلات وتندات بمدخل السوق السياحى من ناحية ميدان المحطة لحماية السيدات من أصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية من أشعة الشمس ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ، وتلافى الملاحظات التى تم رصدها، مع إزالة الحواجز أمام المحلات، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات الغير ملتزمة .
وشدد على مواصلة تنظيم الحملات المكبرة صباحاً ومساءاً لإزالة الإشغالات أولاً بأول بهدف تحقيق السيولة المرورية للمارة والمركبات، بالإضافة إلى قيام مسئولى الوحدة المحلية بالعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى ، وخلق مناخ بيئى وصحى أمام مواطنى المحافظة، والزائرين من المصريين ومختلف الأفواج السياحية.
كما قام أشرف عطية، بضبط أحد النباشين أثناء قيامهم بتحميل محتويات أحد صناديق القمامة بشارع شرق البندر حيث أعطى تعليماته بتنظيم حملات لمداهمة مخازن النباشين والخردة، وقام المحافظ أيضاً بتحرير غرامات مخالفة لعدد من عربات الحنطور المخالفة ، مع مصادرة أحد الأحصنة لوجوده فى مكان مخالف .
موضحاً، بأنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء في أعمال التوسعة والتطوير ، وتوصيل المرافق المختلفة لموقف عربات الحنطور ، والجارى تنفيذه بأحد الشوارع الخلفية الكورنيش لإستيعاب كافة عربات الحنطور ، وإلزامهم بالتراكى به ، والخروج منه وفقاً لحركة التشغيل والعمل للحفاظ على بانوراما التجميل والتطوير الجارى تنفيذها بالمدينة السياحية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة