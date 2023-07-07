زراعة أشجار ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" بنصر النوبة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، بمواصلة أعمال زراعة 10 ألاف و 165 شجرة متنوعة، ما بين أشجار مثمرة وأشجار ظل بنسبة 97.5 % من المستهدف، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة " 100 مليون شجرة "

كما قامت الوحدة المحليةلمركز ومدينة نصر النوبة، بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية على مساحة 300 م2 ، وذلك بمجلس قروى وادى خريت ، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة فى التعدى ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لرؤساء الوحدات المحلية بإستكمال الأعمال المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، والتطوير والتجميل والتشجير، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة الفورية لأى أعطال فى شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة إستهدفت رفع 127 حالة إشغال، مع تحرير 7 محاضر إشغال طريق، وذلك بمناطق وشوارع السوق السياحى وأبطال التحرير وميدان المحطة بنطاق حى غرب المدينة، وهو الذى تكامل مع القيام بأعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والأتربة والقمامة بكميات وصلت إلى 12 طن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب بكافة أنحاء المدينة .