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خطة القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة خلال يوليو الجارى بقرى البحر الأحمر

الجمعة، 07 يوليو 2023 05:00 ص
خطة القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة خلال يوليو الجارى بقرى البحر الأحمر قافلة طبية- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حصلت اليوم السابع على الخطة الشهرية للقوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة بقري البحر الأحمر، والتى تجرى الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على مواطني القرى المختلفة كل شهر بالبحر الأحمر.
 
وحسب الخطة الشهرية للقوافل العلاجية خلال الشهر الجارى من المقرر أن تبدأ القوافل عملها يوم الأحد المقبل الموافق 9 يوليو الجارى، من قرية الأمل التابعة لمدينة رأس غارب شمال المحافظة وتستغرق فيها يومين لإجراء الكشف الطبى بوحداتها الصحية .
 
وتنتقل القوافل العلاجية بعد ذلك إلى وسط البحر الأحمر وتحديدا قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير لتقضي فيها يومي 11 و12 يوليو الجارى، ثم إلى قرية المستعمرة بنفس المدينة يومين 13 و14 يوليو، ومنها إلى قرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم إلى مدينة حلايب يومى 17 و18 يوليو .
 
وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها يومين 19 و20 يوليو الجارى عملها بالكشف الطبى على أهالى منطقة حدربة وأدليت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومين 21 و22 يوليو، وتنتهي القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.
 
وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر 
 
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