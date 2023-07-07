اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يوليو 2023 04:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنوفية تتقدم فى تصنيف التايمز "THE" البريطانى للجامعات الشابة لعام 2023

الجمعة، 07 يوليو 2023 03:28 م
جامعة المنوفية تتقدم فى تصنيف التايمز "THE" البريطانى للجامعات الشابة لعام 2023 أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أحمد  القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن جامعة المنوفية حققت إنجازا جديدا بتقد مها في تصنيف التايمز " THE" البريطانى للتعليم العالي لعام 2023  ضمن تصنيف الجامعات حديثة النشأة والتي لم يمضي علي إنشاءها أكثر من خمسين عاماً.
 
وأشار القاصد إلي أن الجامعة تقدمت في التصنيف من الفئة 351- 400 إلي الفئة 301 – 350 بتقدم 50 مركزا عن العام الماضي.
 
واوضح القاصد أن التصنيف يعتمد علي السمعة الأكاديمية ومعدلات النشر العلمي ومعامل تأثيرها وجودة الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها المحيط من خلال الوسائط الرقمية ، ويستند إلى عدة مؤشرات مهمة، بما في ذلك البحث العلمي والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثي والتعاون الدولي ، إلي  جانب  إستخدام  مؤشرات نقل المعرفة والتوقعات الدولية في التصنيف ، كما يتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، ويتم تحليل البيانات والمؤشرات المقدمة من الجامعات لتحديد الموقف والتصنيف النهائي لكل جامعة .
 
وأكد القاصد أن ما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية جاء انعكاسا لرؤية الجامعة نحو تحفيز علمائها وباحثيها علي النشر الدولي بمختلف المجلات العلمية العالمية ،  موضحا أن دخول الجامعة لهذا التصنيف وتقدمها المستمر دليلا قويًا علي جودة التعليم، وتأثير جهود الجامعة  العلمية محليًا وعالميًا بما يضمن وظائف لخريجي الجامعة  في الداحل والخارج ،وإقبال  الطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها المختلفة.
 
هذا وقد أعرب القاصد عن سعادته بتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية  متمنيا استمرار  تقدم الجامعة ، ووضعها فى المكانة التي تليق بها، مشيدا بمجهودات الجامعة البحثية، وتميز باحثيها بكليات ومعاهد الجامعة.

جامعة المنوفية

تصنيف التايمز THE البريطاني

الجامعات الشابة لعام 2023

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة

إنشاء عيادات للمرضى ذوى الاحتياجات الخاصة وضمور العضلات بجامعة المنوفية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:24 م

وزارة التنمية المحلية تشيد بجهود جامعة المنوفية في القضية السكانية

الإثنين، 03 يوليو 2023 12:20 م

القاصد: نسعى لتحويل مستشفى الأورام بجامعة المنوفية إلى معهد قومي

الأحد، 02 يوليو 2023 01:35 م

رئيس جامعة المنوفية يهنئ المحافظ بعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:19 م

رئيس جامعة المنوفية يستقبل راعى الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 26 يونيو 2023 08:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة