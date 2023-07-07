جامعة المنوفية تتقدم فى تصنيف التايمز "THE" البريطانى للجامعات الشابة لعام 2023

المنوفية - محمود شاكر

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن جامعة المنوفية حققت إنجازا جديدا بتقد مها في تصنيف التايمز " THE" البريطانى للتعليم العالي لعام 2023 ضمن تصنيف الجامعات حديثة النشأة والتي لم يمضي علي إنشاءها أكثر من خمسين عاماً.

وأشار القاصد إلي أن الجامعة تقدمت في التصنيف من الفئة 351- 400 إلي الفئة 301 – 350 بتقدم 50 مركزا عن العام الماضي.

واوضح القاصد أن التصنيف يعتمد علي السمعة الأكاديمية ومعدلات النشر العلمي ومعامل تأثيرها وجودة الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها المحيط من خلال الوسائط الرقمية ، ويستند إلى عدة مؤشرات مهمة، بما في ذلك البحث العلمي والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثي والتعاون الدولي ، إلي جانب إستخدام مؤشرات نقل المعرفة والتوقعات الدولية في التصنيف ، كما يتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، ويتم تحليل البيانات والمؤشرات المقدمة من الجامعات لتحديد الموقف والتصنيف النهائي لكل جامعة .

وأكد القاصد أن ما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية جاء انعكاسا لرؤية الجامعة نحو تحفيز علمائها وباحثيها علي النشر الدولي بمختلف المجلات العلمية العالمية ، موضحا أن دخول الجامعة لهذا التصنيف وتقدمها المستمر دليلا قويًا علي جودة التعليم، وتأثير جهود الجامعة العلمية محليًا وعالميًا بما يضمن وظائف لخريجي الجامعة في الداحل والخارج ،وإقبال الطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها المختلفة.

هذا وقد أعرب القاصد عن سعادته بتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية متمنيا استمرار تقدم الجامعة ، ووضعها فى المكانة التي تليق بها، مشيدا بمجهودات الجامعة البحثية، وتميز باحثيها بكليات ومعاهد الجامعة.