تعطل وسائل النقل والخدمات فى إسبانيا بسبب الفيضانات المدمرة.. فيديو

وكالات الأنباء

تسببت الأمطار الغزيرة والعاصفة الرعدية بمدينة سرقسطة شمال إسبانيا فى فيضانات كبيرة، حيث أدت إلى جرف السيارات وتعطيل وسائل النقل والخدمات فى أجزاء واسعة من المدينة.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الفيضانات اجتاحت مدينة سرقسطة وبلدة أراغون وجرفت السيارات في بعض الأماكن، في حين لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وتساقطت الأمطار الغزيرة بعد ظهر الخميس، في مدينة سرقسطة الإسبانية.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات جرفتها السيول ما جعل السكان يلجأون إلى سطوح سيارتهم.

#ULTIMAHORA llegan imágenes impactantes de una riada en #Zaragoza capital! Hay eataciones de más de 100 litros. Hace unos minutos la ciudad ha sido afectadas por una potente supercelula. pic.twitter.com/7dKEhCiU0J — METEOSALAMANCA  (@METEOYAYI) July 6, 2023

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تدخل رجال الإنقاذ وفرق الغواصين لمساعدة العديد من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات داخل المدينة وخارجها، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات رغم قوة الفيضانات، كما استخدم رجال الإنقاذ الحبال والسلالم لمساعدة السكان المحاصرين في سياراتهم، الذين لجأ بعضهم إلى الأشجار للنأي بأنفسهم بعيدا عن المياه.

وذكرت وسائل الإعلام أن إشارات المرور تعطلت في وسط مدينة سرقسطة، ما استوجب تحويل العديد من خطوط الحافلات، كما قطعت حركة القطارات بين مدينة أراغون وبرشلونة.

#ULTIMAHORA Después de las imágenes que nos han llegado de #Zaragoza de una riada, ahora llegan imágenes de otra supercelula en #Vitoria capital! Dejando una Fuerte granizada. pic.twitter.com/NZkJh6irUz — METEOSALAMANCA  (@METEOYAYI) July 6, 2023

وكتب رئيس بلدية سرقسطة في تغريدة له على "تويتر" أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على سرقسطة "أثرت على وسائل النقل وبعض الخدمات في أجزاء واسعة من المدينة.. تعمل خدمات المدينة ورجال الإنقاذ والشرطة بالفعل على العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن.. أطلب منكم الصبر والكثير من الحذر في هذا الوقت".