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الوطنية لليونسكو تنظر طلبات المتقدمين لجائزة محو الأمية 2023

الجمعة، 07 يوليو 2023 12:29 م
الوطنية لليونسكو تنظر طلبات المتقدمين لجائزة محو الأمية 2023 محو الأمية - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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اختتمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فتح باب التقدم لنيل جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2023، وذلك يوم 5 يوليو الجارى .

وأكدت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أنه على الراغبين في التقدم موافاة اللجنة الوطنية بنسخة من الاستمارة المرسلة إلكترونيًّا، وخطاب معتمد بترشيح الجهة التابع لها المتقدم، وذلك عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه، وفي موعد أقصاه 5 يوليو 2023، حتى يتسنى للجنة النظر في الطلبات المقدمة، وموافاة المنظمة بها قبل 12 يوليو 2023، علمًا بأنه لن يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة، والأوراق المطلوبة، أو التي ستصل بعد الموعد النهائي المشار إليه.

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وكان  الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، قد قال إنه منذ عام 1967 يتم منح جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية (التميز والابتكار في مجال محو الأمية) وقد تم الاعتراف بـ 506 من المشاريع والبرامج التي نفذتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد في جميع أنحاء العالم، موضحاً أنه من خلال هذه الجوائز المرموقة تسعى اليونسكو إلى دعم ممارسات محو الأمية الفعالة وتشجيع تعزيز المجتمعات المتعلمة الديناميكية.

وأضاف المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن هذه الجوائز تضم:

1- جائزة اليونسكو/ الملك سيجونغ لمحو الأمية، والتي تأسست عام 1989، وتحظى بدعم جمهورية كوريا، وتهدف إلى الاهتمام بالبرامج التي تركز على تطوير وتنمية معرفة القراءة والكتابة القائمة على اللغة الأم، ويحصل كل من الفائزين الثلاثة على جوائز الملك سيجونغ لليونسكو (ميدالية، ودبلومة، ومبلغ 20.000 دولار).

2- جائزة اليونسكو/كونفوشيوس لمحو الأمية، وقد تأسست عام 2005، وتحظى بدعم جمهورية الصين الشعبية، وتهتم هذه الجائزة بالبرامج التي تشجع على محو أمية الكبار، خاصة في المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة، لاسيما الفتيات والنساء، ويحصل كل من الفائزين الثلاثة على جوائز كونفوشيوس من اليونسكو (ميدالية، ودبلومة، ومبلغ 30.000 دولار).

وأشار القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى أن هذه الجوائز تُمنح للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد، اعترافًا بإسهامهم المتميز في تعزيز الجهود المبذولة، وتقديرًا لجهودهم المتواصلة في مجال محو الأمية.  


التعليم العالى

اليونسكو

اخبار مصر

محو الامية



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