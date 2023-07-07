وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 30 درجة مئوية، فيما ستزيد درجة الحرارة إلى 35 درجة بحلول يوم الاثنين المقبل.

وحث الخبراء المواطنين على زيادة تناول السوائل والابتعاد عن الشمس قدر الإمكان، كما حذر الأطباء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من التعرض للشمس بشكل مباشر.