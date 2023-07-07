وذكرت مصادر أمنية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان خلال اشتباكات عنيفة أعقبت الاقتحام وقالت إن الشابين الشهيدين هما "حمزة مقبول" و"خيري شاهين"، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان آخرين خلال الاقتحام.

وقال شهود عيان إن المنزل الذي حوصر بجانب المنزل الذي استشهد فيه المقاوم القيادي إبراهيم النابلسي. وفجر مقاومون عبوة ناسفة شديدة الانفجار في سيارة "جيب" تابعة لقوات الاحتلال في "نابلس"، الواقعة شمال الضفة الغربية.