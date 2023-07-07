إنشاء حديقة بمدخل الزقازيق من ناحية أبو حماد بتكلفة 5 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن إنشاء منتزه جديد بمدخل مدينة الزقازيق من ناحية أبو حماد، ضمن خطة التوسع في إقامة المتنزهات والمساحات الخضراء، لتوفير أماكن ترفيه راقية للمواطنين.

كما أوضح محافظ الشرقية أن المتنزه بطول 550 متر وعرض 9 متر وبتكلفة 5 مليون جنيه، حيث يضم حديقة بنجيل صناعي، وأحواض زهور وأماكن لجلوس المواطنين.

يذكر أن محافظة الشرقية انتهت فى 2020 من إنشاء مشروع ممشى سياحي على بحر مويس بتكلفة 7 مليون و300 ألف جنيه من أمام ديوان عام محافظة الشرقية وحتى كوبري الجامعة.