اليوم السابع
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إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوى بالمنيا

الجمعة، 07 يوليو 2023 04:02 م
إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوى بالمنيا اسعاف
المنيا -حسن عبد الغفار

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اصيب15 شخص في حادث تصادم سيارة مكروباص برصيف بالطريق  الصحراوي الشرقي الجديد ، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار ، شمال المنيا. 
 
تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد إنقلاب سيارة رقم 5382ص ا ط مكروباص ، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد ، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار ، شمال المنيا ، بسبب اختلال عجلة القيادة .
 
أسفر  الحادث عن  إصابة 15 شخص وهم سيد محمد شحاتة 24 سنة، السيد مرعي عبد المنعم ، معتز محمد عبد الرازق 24سنة، مقيمون جميعا بمحافظة كفر الشيخ ، وعبد الناصر محمد عبد المفدي38سنة، مقيم بمحافظة قنا ، وهاني محمد محمد 33 سنة، مقيم بمحافظة قنا، واحمد جودة احمد32 سنة، سيد حسان حسني20سنة ، محمد محمد توكيل37 سنة، السيد المنشاوي محمد15سنة، سمير السيد حسني 23 سنة، عبد الحميد عبد الله ابراهيم 47 سنة ، مقيمون جميعا بمحافظة كفر الشيخ ، ومحمد رسلان عبد الرحمن51 سنة، قنا، عبد المنعم ابراهيم محمد40 سنة، كفر الشيخ، سعد علي عبد العزيز 50 سنة، البحيرة ، احمد السيد فوزي 21سنة، كفر الشيخ .
 
تم نقل المصابين الي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة .


 

 


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