إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوى بالمنيا

اصيب15 شخص في حادث تصادم سيارة مكروباص برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد ، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار ، شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد إنقلاب سيارة رقم 5382ص ا ط مكروباص ، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد ، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار ، شمال المنيا ، بسبب اختلال عجلة القيادة .

أسفر الحادث عن إصابة 15 شخص وهم سيد محمد شحاتة 24 سنة، السيد مرعي عبد المنعم ، معتز محمد عبد الرازق 24سنة، مقيمون جميعا بمحافظة كفر الشيخ ، وعبد الناصر محمد عبد المفدي38سنة، مقيم بمحافظة قنا ، وهاني محمد محمد 33 سنة، مقيم بمحافظة قنا، واحمد جودة احمد32 سنة، سيد حسان حسني20سنة ، محمد محمد توكيل37 سنة، السيد المنشاوي محمد15سنة، سمير السيد حسني 23 سنة، عبد الحميد عبد الله ابراهيم 47 سنة ، مقيمون جميعا بمحافظة كفر الشيخ ، ومحمد رسلان عبد الرحمن51 سنة، قنا، عبد المنعم ابراهيم محمد40 سنة، كفر الشيخ، سعد علي عبد العزيز 50 سنة، البحيرة ، احمد السيد فوزي 21سنة، كفر الشيخ .

تم نقل المصابين الي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة .