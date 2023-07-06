NBC تكشف محادثات سرية بين لافروف ومسئولين أمريكيين سابقين لبحث إنهاء حرب أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت قناة NBC NEWS الأمريكية عن إجراء مجموعة من كبار المسئولين السابقين بالأمن القومى الأمريكى محادثات سرية مع روس بارزين يعتقد أنهم مقربين من الكرملين، وأنه فى حالة واحدة على الأقل مع وزير الخارجية الروسى بهدف وضع الأساس لمفاوضات محتملة لإنهاء الحرب فى أوكرانيا، وفقا لعدة مصادر مطلعة على المناقشات.

وذكر التقرير أنه فى مثال رفيع المستوى لدبلوماسية القنوات الخلفية التى تتم خلف الكواليس، فإن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف التقى بعد من أعضاء المجموعة لعدة ساعات فى إبريل الماضى فى نيويورك، بحسب ما قال اربعة مسئولين سابقين واثنان حاليان لقناة NBC News.

وشهد احتماع إبريل مناقشة بعض أكثر القضايا الشائكة مثل مصير الأراضى التى سيطرت عليها أوكرانيا، والتى ربما لن تستطيع أوكرانيا تحريرها أبدا، والبحث عن طريق دبلوماسى بعيد المنال يكون مقبولا لكلا الطرفين.

وكان من بين المشاركين مع لافروف ريتشارد هاس الدبلوماسى الأمريكى السابق والرئيس المنتهية فترته لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية. وشارك فى اللقاء خبير أوروبا تشارلز كوبتشان وخبير روسيا توماس جراهام، وكلاهما مسئولان سابقان بالبيت الأبيض والخارجية الأمريكية ويعملان حاليا خبراء فى مجلس العلاقات الخارجية.

ومن بين أهداف هذا اللقاء، بحسب ما ذكرت المصادر، إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا مفتوحة عندما يكون هذا الأمر ممكنا ومعرفة ما إذا كان هناك حيزا للمفاوضات المستقبلية أو التسوية والدبلوماسية حول إنهاء الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن المناقشات تمت بمعرفة إدارة بايدن، لكن ليس بتوجيه منها، وأطلع المسئولون السابقون المشاركون فى اجتماع لافروف مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض على ما جرى.