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9 اختصاصات للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات..أبرزها قاعدة بيانات القضاة

الخميس، 06 يوليو 2023 12:34 م
9 اختصاصات للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات..أبرزها قاعدة بيانات القضاة الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم

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حدد القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، 9 اختصاصات للجهاز التنفيذي للهيئة والتي من ابرزها إعداد قاعدة بيانات القضاة المشرفين على الاستفتاءات والانتخابات، وإعداد برامج تدريبية لهم.

ووفقا لنص المادة 14 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فانه يكون للهيئة جهاز تنفيذى، يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، وعلى الأخص ما يلى:

1- تنفيذ توصيات وقرارات المجلس

2- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.

3- إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، وإعداد برامج تدريبية لهم.

4- إعداد التنظيم الإدارى والمالى والفنى للهيئة، وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والصادرة فى هذا الشأن.

5- إعداد مشروع موازنة الهيئة، وحسابها الختامى وذلك لعرضهما على المجلس.

6-إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة.

7- التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية وإجراء ما يلزم من اتصالات لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس.

8- وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على المجلس.

9- حفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.

 

 


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