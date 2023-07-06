اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 07:37 م
أكرم القصاص
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45 جنديا من كل جانب.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى الحرب

الخميس، 06 يوليو 2023 07:17 م
45 جنديا من كل جانب.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى الحرب الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، تبادل أسرى حرب شمل عودة 45 جنديًا من كل جانب، وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 45 جنديا روسيا أعيدوا من الاسر فى أوكرانيا، بحسب سكاى نيوز.
 
بدوره، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن 45 من أفراد الخدمة ومدنيين اثنين أعيدوا إلى أوكرانيا.
 
وفي وقت سابق من اليوم، رفض ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.
 
كتب بودولياك، فى تغريدة علي “تويتر”: "أي عملية تفاوض مع الحكومة الروسية الحالية مستحيلة، ولا توجد أسباب لإجراء مفاوضات بين مع روسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية على الإطلاق".

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