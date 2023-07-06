12 ألف مواطن يتلقون الخدمات الطبية فى 7 قوافل علاجية مجانية بقرى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقري الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.



وأشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة ، خلال شهر يونيو الماضي، شملت قرى (بنى غنى ، منشاة الشريعى، دير العذراء بمركز سمالوط، دير السنقورية بمركز بنى مزار، رسلان بمركز المنيا، دير أبو حنس بمركز ملوى، زاوية الجدامى بمركز مغاغة) مشيراً أنه تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألف و680 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.



وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 977 تحليلا مختلفا و 17 حالة موجات صوتية، و31 حالة أشعة سينية و31 رسم قلب وكشف مبكر للضغط والسكر لـ768 متردد وتحويل للمستشفى 212 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ924 مترددا.