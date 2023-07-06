‫ وزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية تبادل الخبرات

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الدكتور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق.

‏خلال اللقاء أكد القصير على أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية، مشيرا إلى أن مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

‏وفي هذا الصدد، طلب مدير عام المنظمة العربية قيام الجانب المصري بتقديم الدعم الفني إلى الجانب اللبنانى في الاستزراع السمكي، نظرا لقيام المنظمة العربية بإنشاء مزرعة سمكية بلبنان وتدريب الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي بدولة لبنان، وذلك في إطار اهتمام المنظمة بدعم منظومة الأمن الغذائي المستدام بالدول العربية، كمًا عرض "الدخيري" مبادرة دعم القطاع الزراعي في السودان لتحسين اوضاع الامن الغذائي المحلي والإقليمي .

كما أكد القصير على إهتمام الدولة المصرية بدعم الاشقاء في السودان .

واستعرض الدخيري عدد من موضوعات التعاون والمشروعات المستقبلية بين مصر والمنظمة العربية منها مجالات انتاج وتصنيع الالبان وتربية الماشية والتلقيح الاصطناعي والتي بدورها تساهم في حل مشكلة الآمن الغذائي.

كما استعرض "الدخيري" اجندة إجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة والموضوعات المقترحة المقرر عقده الاسبوع القادم بالقاهرة .