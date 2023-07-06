اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 01:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم دميـاط: 13051 طالبا أدوا امتحان اللغة الانجليزية

الخميس، 06 يوليو 2023 12:32 م
وكيل تعليم دميـاط: 13051 طالبا أدوا امتحان اللغة الانجليزية جانب من اللقاء
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، انتظام سير الأعمال الامتحانية وانتظام دخول الطلاب للجان وفق الإجراءات اللازمة دون أي عوائق. 
 
حيث أدى اليوم 13051 طالبا وطالبة من المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 41 لجنة بعدد 10 إدارة تعليمية.
 
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر.
 
مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.
 

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة

امتحان الفيزياء للثانوية العامة

تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023

امتحان مادة التاريخ للثانويه العامه 2023

تسريب امتحان التاريخ للثانويه العامه 2023

الأجنبية الأولى

امتحان الأجنبية الأولى

تسريب امتحان الاجنبية الاولى

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى



الموضوعات المتعلقة

طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط

الخميس، 06 يوليو 2023 12:21 م

انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوى العام منتصف يوليو.. المديريات تضع جدول الاختبارات و85% أسئلة اختيارية و15% مقالية.. و50% يحتاجها الطالب للنجاح.. الاختبارات فى منهج العام الدراسى بالكامل

الخميس، 06 يوليو 2023 12:00 م

خروج طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الخميس، 06 يوليو 2023 11:58 ص

إصابة مراقب بالشرقية أثناء ذهابه لأعمال المراقبة بالثانوية العامة

الخميس، 06 يوليو 2023 11:44 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة