وكيل تعليم دميـاط: 13051 طالبا أدوا امتحان اللغة الانجليزية

حيث أدى اليوم 13051 طالبا وطالبة من المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 41 لجنة بعدد 10 إدارة تعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر.

مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.