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وفاة طالب بالثانوية العامة أثناء أداء امتحان الإنجليزى بأسوان

الخميس، 06 يوليو 2023 12:58 م
وفاة طالب بالثانوية العامة أثناء أداء امتحان الإنجليزى بأسوان اسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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توفى طالب بالصف الثالث الثانوى بمحافظة أسوان (دمج) أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية، بعد إصابته بحالة إعياء وضيق في التنفس، داخل لجنة مدرسة محمد خالد الثانوية، التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية بأسوان.

وتبين لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن الطالب يدعى عبد الكريم محمد عباس، مقيم بقرية الأحمدية، وأنه شعر بحالة إعياء وضيق فى التنفس أثناء أداء امتحان اللغة الانجليزية بلجنة 19 بمدرسة محمد خالد الثانوية.

على الفور، تم استدعاء الإسعاف وقبل وصوله المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.


 


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