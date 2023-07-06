ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن مسئولين بوزارة الخزانة في واشنطن قولهم إن زيارة يلين تهدف إلى التركيز على استقرار الاقتصاد العالمي وبحث الدعم الصيني لروسيا خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف المسئولون أنه من المقرر أن تلتقي يلين خلال زيارتها لبكين بمسئولين صينيين بارزين ورجال أعمال أمريكيين، مضيفين أنها لن تلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج.

وتأتي زيارة يلين في أعقاب لقاء وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الشهر الماضي الرئيس الصيني حيث اتفق الجانبان على استقرار العلاقات لكنهما فشلا في الاتفاق على تحسين الاتصالات بين جيشيهما.

يشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تشهد توترات منذ زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي السابقة إلى تايوان، واستمرار واشنطن في تقديم الدعم السياسي والعسكري لتايبيه بالإضافة لخلافات تجارية حول أشباه الموصلات.