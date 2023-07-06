وزيرة التخطيط: مركز مصر لريادة الأعمال يدعم الشباب والشركات الناشئة

كتبت أسماء أمين

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات خاصة لليوم السابع إن مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار الذي تم استحداثه مؤخرًا بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- يأتي في إطار إعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال بوزارة التخطيط، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن يصبح المركز متخصصاً في دعم ملف ريادة الأعمال والابتكار برؤية أكثر شمولًا، تأخذ في اعتبارها رواد الأعمال، ودعم بيئة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم صانع القرار فيما يخص ريادة الأعمال والابتكار.وفقا لتوجهات الحكومة المصرية والتي كان أحرها انشاء لجنة بمجلس الوزراء لمتابعة ملف ريادة الاعمال ودعم الشركات الناشئة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقًا لاختصاص وزارة التخطيط بملف ريادة الأعمال، فقد تم خلال الفترة الماضية العمل على التدريب وتوعية الشباب بمجال ريادة الأعمال وتقديم العديد من البرامج التدريبية والمنح التي تدعم ذلك، موضحة أنه خلال الفترة الحالية تعمل الوزارة وفقًا لتوجه الدولة على دعم ملف ريادة الأعمال من خلال مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار الذي يدعم ويساعد الشركات الناشئة لتحقيق النمو، وتمكين الشباب المصري من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تندمج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال توفير بيئة ريادية ممكنة تساعد على تسريع النمو الاقتصادي في مصر.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المركز يعمل من خلال رؤيته أن يصبح مركزًا متميزًا في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار المستدام من خلال البرامج التي يعمل عليها وتشمل برامج التوعية وتعليم ريادة الاعمال والابتكار، ومختبر الابتكار المستدام، ومرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام، فضلا عن برنامج التقييم والاعتماد لأنشطة ريادة الأعمال، وبرنامج دعم صانع القرار.