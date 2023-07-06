اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 10:18 م
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هيئة الدواء تعلن انتهاء ورشة عمل حول تقييم الشوائب بالمستحضرات الصيدلية

الخميس، 06 يوليو 2023 09:48 م
هيئة الدواء تعلن انتهاء ورشة عمل حول تقييم الشوائب بالمستحضرات الصيدلية هيئة الدواء - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء ورشة العمل التى جاءت تحت عنوان " التعريف بكيفية تقييم الشوائب وبقايا المذيبات فى المستحضرات الصيدلية".
 
تم خلال الورشة التعريف بمختلف أنواع الشوائب، وبقايا مذيبات، وعناصر التحليل المستخدمة فى تحاليل الرقابة على المستحضرات الصيدلية؛ لتقييم الشوائب والمذيبات، والتيقن من المرجعيات الدستورية فى التحليل، والقائمة المعتمدة للشوائب من مجلس ICH، وتطوير والتحقق واعتماد طرق التحليل الكروماتوجرافى لأجهزة الGC غير المرجعية.
 
يأتى هذا فى إطار التكامل مع شركاء الصناعة، وتقديم الدعم ألفنى للشركات، وتدريب وتعريف العاملين بالقطاع الدوائى بمختلف أنواع الشوائب وبقايا مذيبات وعناصر التحليل المستخدمة فى تحاليل الرقابة على المستحضرات الصيدلية؛ لتقييم الشوائب والمذيبات والتيقن من المرجعيات الدستورية فى التحليل.
 
 

هيئة الدواء

المستحضرات الصيدلانية

القطاع الدوائى



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