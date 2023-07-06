هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "السياحة"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2%، يليه قطاعي التجارة والموزعون، والموارد الأساسية بنسبة 1.8%، وهبط قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 1.7%، وانخفض قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%.

وهبطت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 1.3%، 1.2%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، واستقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 1.132 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 910.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.26%، والعرب على 6.6%، واستحوذت المؤسسات على 24.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 120 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 34.6 ألف جنيه، 136.1 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 17102 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 20849 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 3474 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 5146 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 5646 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1337 نقطة.