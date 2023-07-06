موعد وعناوين تقديم التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد وعناوين تقديم طلبات التظلم على نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2023، موضحة، أنه يتقدم الطالب بطلب للاطلاع فى موعد غايته 15 يوما للتظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول وسبعة أيام بدلا من 15 يوما على نتيجة الدور الثانى، على أن يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التنبيه على المدارس الفنية بالإعلان عن مواعيد تقديم الطلاب للتظلم والاطلاع وعنوان مقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة فى مكان ظاهر على أن يبدأ التظلم اعتبارا من السبت 8 يوليو 2023، وحتى الثلاثاء 25 من نفس الشعر لمدة 15 يوما، وفى حالة ما إذا كانت لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة فى محافظة أخرى يتم السماح للطلاب بالتظلم والاطلاع فى نفس يوم التقدم ولا ينطبق هذا على محافظات القاهرة الكبرى.

وحددت الوزارة عناوين لجان النظام والمراقبة التى يتم تقديم طلبات التظلم والاطلاع فيها كالتالى:

ـ "محافظة القاهرة"

ـ تظلمات دبلوم الثانوى التجارى، مدرسة الزيتون الإعدادية بنين 101، شارع محطة الزيتون بجوار مترو أنفاق حلمية الزيتون.

ـ مقر تظلمات دبلوم الثانوى الزراعى، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المهنية بنات بالعباسية 55 شارع العباسية تقاطع شارع أحمد سعيد.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى، مدرسة المعهد العلمى الإعدادية بنين 1009، شارع كورنيش النيل الملك الصالح.

ـ تظلمات دبلوم الثانوى الصناعى للتعليم والتدريب المزدوج، مدرسة الإبراهيمية الثانوية 1 شارع اتحاد المحامين العرب بجوار القنصلية السعودية بجاردن سيتى.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية مدينة نصر 1 شارع بن حوفل ميدان هشام بركات.

" مدينة طنطا"

ـ الدبلوم الثانوى التجارى، مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسى خلف المدينة الجامعية طالبات بسيجر.

ـ الثانوى الصناعى مدرسة ناصر الزراعية شارع محب ـ طنطا.

ـ دبلوم الثانوى الزراعى مدرسة على مبارك الابتدائية شارع على مبارك أمام مبنى الرقابة الإدارية.

" مدينة الزقازيق"

ـ دبلوم الثانوى التجارى، مدرسة السادات الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق شارع جمال عبد الناصر بجوار مديرية الصحة.

ـ الثانوى الصناعى" مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة الصناعية الحسينية شارع المعهد الدينى بالزقازيق.

ـ مدينة قويسنا بالمنوفية"

ـ دبلوم الثانوى الصناعى مدرسة الشهيد باسم جمال شلف التجارية بنات شارع الجلاء بقويسنا.

ـ محافظة دمياط"

ـ دبلوم الثانوى الصناعى مدرسة محمد عبده الابتدائية بدمياط شارع التحرير.

ـ مدينة دمنهور.

ـ الثانوى التجارى بمدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية شارع الروضة.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى، مدرسة دمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات شارع دمنهور .

ـ "محافظة بنى سويف"

ـ دبلوم الثانوى الصناعى مدرسة الصناعات الميكانيكية بنين شارع صلاح سالم بجوار مديرية التربية والتعليم.

ـ محافظة المنيا.

ـ دبلوم التجارى"أ" بالمنيا مدرسة الزراعة الثانوية شارع البرجاية.

ـ دبلوم التجارى"ب"، بالفيوم مدرسة على فراج الفنية المتقدمة التجارية بعزبة على فراج.

ـ دبلوم الزراعة "أ" بالمنيا مدرسة الاتحاد الإعدادية بالمنيا شارع الحرية بجوار مركز شركة المنيا.

ـ دبلوم الزراعى "ب" بسوها مدرسة سوهاج الميكانيكية العسكرية سوهاج طريق أسيوط سوهاج أمام منطقة الأزهر.

ـ دبلوم الصناعى "أ" بالمنيا مدرسة المنيا الفنية الصناعية بنات طريق تله خلف الأتوبيس.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى "ب" بأسيوط مدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية التجريبية شارع اللواء حسن كامل أمام جامعة أسيوط.

ـ محافظة سوهاج.

ـ دبلوم الثانوى التجارى، المدرسة الفنية بنات بسوهاج شارع السادات ترعة باجا الشرقى سابقا.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية التعليم والتدريب المزدوج مهنى تجارى بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات 1 شارع حوش أيوب السيد زينب.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الثلاث + التعليم والتدريب المزدوج " مهن فندقية + إعداد مهنى فندقى" بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبد المجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبد المجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام السنوات الثلاث وإعداد معنى وتعليم مزدوج والدراسة الفنية المتقدمة الزراعية بمدرسة أحمد فؤاد عبد العزيز الإعدادية بنين 2 شارع سليم عبده متفرع من شارع السرجانى أمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية إعداد مهنى التظلم بمدرسة فم الخليج الابتدائية 1 شارع السكر والليمون بمصر القديمة.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس، التظلم بمدرسة السيدة زينب الصناعية 13 شارع على خليل متفرع من شارع بورسعيد السيدة زينب.