موسكو: تمديد ولاية أمين عام "الناتو" ليس له أى تأثير فى علاقاتنا مع الحلف

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن تمديد ولاية الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس شتولتنبرج لعام آخر لن يؤثر فى العلاقات بين روسيا والحلف لأنها "غير موجودة".

وأضافت زاخاروفا - فى مؤتمر صحفى نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية - : "فيما يتعلق بسؤال ما إذا كان (تمديد ولاية شتولتنبرج) سيؤثر فى العلاقات مع روسيا أم لا، فإنه لن يؤثر؛ وذلك لأن روسيا وحلف شمال الأطلسى لا تربطهما أى علاقات".



ومضت زاخاروفا قائلة: "إن السؤال عن سبب قرار السماح له بالبقاء يجب توجيهه إلى الأشخاص الذين اتخذوا قرار تركه فى منصبه. هناك ما يكفى من المكائد. ويجدر توجيه هذا السؤال لهم".



وصرح شتولتنبرج، فى وقت سابق، بأن فترة ولايته قد تم تمديدها إلى الأول من أكتوبر 2024. فيما ذكر الناتو فى بيان أنه سيتم التأكيد على القرار رسميًا فى قمة الكتلة فى فيلنيوس يومى 11 و 12 يوليو.