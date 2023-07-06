منطقة الأقصر الأزهرية تستعد لدخول معهد الأقالتة الابتدائى حيز التشغيل.. صور

تستعد منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، لدخول معهد الأقالتة الابتدائى حيز التشغيل رسميًا عقب نهاية عمليات الإحلال والتطوير التى تمت فيه خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير الأبنية التعليمية، تحت ظل قيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.

وقالت المنطقة الأزهرية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم العمل فى معهد الأقالتة الابتدائى ، تحت إشراف الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، والمهندس أحمد بغدادى بدرى مدير الإدارة، والمهندس المشرف على الأعمال الاعتيادية، والمهندس محمد عبد الفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، وأحمد عبد الجواد فنى العملية، وبتنفيذ شركة الإنتاج الحربى، حيث يضم المعهد بعد تطويره.

فى الدور الأرضى فصل ذوى احتياجات وعدد 2 إدارة وميضة ومصلى، ودورة طلبة وطالبات ودورة ذوى احتياجات خاصة وعدد 2 مخزن، وفى الدور الأول علوى يوجد عدد (4) فصول رياض أطفال ومعمل وتحضير وتغذية وزائرة صحية ودورة رياض أطفال ودورة مدرسين ومدرسات، وفى الدور الثانى علوى صالة أنشطة وكمبيوتر وعدد (4) فصول وإدارة، وفى الدور الثالث علوى عدد (7) فصول وإدارة، والدور الرابع علوى عدد (7) فصول وإدارة، حيث يتم العمل بدعم وكيل الأزهر الشريف، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية والأمين العام للأزهر، وتوجيه ودعم مباشر من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية الدكتور خليفة محمد إبراهيم، والذى توجه بالشكر لرجال الإدارة المركزية للشؤون الهندسية ممثلة فى الإدارة العامة لصيانة المبانى والإنشاءات والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء، والإدارة العامة للأجهزة والاتصالات.