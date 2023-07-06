اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 03:32 م
أكرم القصاص
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ممثل حقوق الإنسان بالخارجية الصينية يزور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

الخميس، 06 يوليو 2023 02:40 م
ممثل حقوق الإنسان بالخارجية الصينية يزور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الوفد الصينى
بيشوى رمزى

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قام يانج شانكم، الممثل الخاص لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الصينية والوفد المرافق له بزيارة اليوم الخميس، إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث عقد لقاء مع مدير وأعضاء إدارة حقوق الإنسان.
 
وقد أفاد المسؤول الصيني الذى تولى مهامه في فبراير الماضي بأن الزيارة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها لمنظمة إقليمية، موضحا بأنها تندرج في إطار متابعة تنفيذ البنود ذات الصلة بحقوق الإنسان المتضمنة في إعلان الرياض الصادر عن أعمال القمة العربية – الصينية الأولى المنعقدة يوم 9 ديسمبر 2022. 
 
وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان على أساس من المساواة والاحترام المتبادل بعيدا عن أي تسييس. 
 
كما شدد على دعم جمهورية الصين الشعبية الكامل للموقف العربي في إطار مناقشات البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
 
هذا، وقد وركز الاجتماع على سبل تعزيز جهود التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، علاوة على بناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 
 

الصين

الجامعة العربية

وزارة الخارجية الصينية

التعاون العربي الصيني



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