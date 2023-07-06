مقيم بالفيوم ويدعى إسماعيل.. الأمن يتوصل لهوية جثة مسن ملقاة بأرض زراعية بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف هوية مسن عُثر على جثته في حالة تعفن داخل أرض زراعية بنطاق مركز طلخا



وتوصلت الأجهزه الأمنية أن الجثة لشخص مقيم بمحافظة الفيوم، وتم نقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة





وتعود أحداث الواقعه لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بالعثور على جثة مسن في حالة تعفن كامل، وملقاة داخل أرض زراعية بنطاق دائرة المركز.



وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالمعاينة الظاهرية تبين أن الجثمان لمسن يرجح وفاته منذ حوالي أسبوع، ولا توجد ثمة آثار إصابات ظاهرية بجسده.





وكثف ضباط مباحث الدقهلية من جهودهم لكشف هوية المتوفى، حيث توصلت التحريات إلى أنه يدعى إسماعيل عبدالغني السعيد يوسف، ويبلغ من العمر 65 سنة، ومقيم بمحافظة الفيوم، وتم استدعاء أهليته وبسؤالهم عن سبب وجوده بمكان العثور على جثمانه، أكدوا عدم معرفتهم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتسليمه لذويه بعد انتهاء الإجراءات.